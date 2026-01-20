Eroii Craiovei

Evenimentul petrecut sâmbătă în Parcul Romanescu, când o fetiță de cinci ani era să se înece în apele înghețate ale lacului este înainte de toate o lecție de umanitate. În timp ce copila se zbătea în apa înghețată fără a reuși să iasă, puțini au fost cei care i-au sărit în ajutor.

Majoritatea oamenilor a scos telefonul și a început să filmeze, doar un bărbat, cetățean indian și un craiovean au intrat în apa rece și înghețată. Despre cetățeanul indian s-a aflat că se numește Vipan Kumar are vârsta de 47 de ani și se află în România din data de 22.06.2024. Este angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor. Gestul său l-a făcut un adevărat erou pentru întreaga comunitate . Totuși, în imaginile postate pe rețelele de socializare și în mass-media apare un al doilea bărbat. Este bărbatul care la rândul lui a încercat să ofere sprijinul său fetiței și cetățeanului indian.

Un erou plin de modestie

Mădălin Popescu, un craiovean de profesie economist, este un om cumpătat care nu-și laudă meritele. Și datorită gestului său, fetița și indianul au fost scoși din apă în siguranță. Bărbatul a dat dovadă de curaj, s-a urcat pe o targă din plastic și s-a târât pe gheață, până a intrat în apă. Indianul s-a prins de gâtul lui și doar așa a reușit să se țină la suprafața apei, împreună cu fetița pe care o ținea în brațe.

Doar cuvinte de laudă

Mădălin Popescu

Cuvintele de laudă nu au întârziat să apară la adresa craioveanului, numit erou datorită gestului său. Apropiați sau persoane i-au mulțumit pentru gestul său nobil, plin de empatie și atitudinea lui discretă.

“Mădălin Popescu este prietenul nostru, un om deosebit, iubitor de sport și natură, un om empatic și curajos, un om cu o inimă mare. El este pentru grupul nostru de prieteni eroul acestor zile. Toți cei care au recurs la gestul de a o salva pe fetiță merită din plin recunoașterea comunității”.

O altă persoană care îl cunoaște pe craiovean spune:

“Felicitări, Mădălin! Nici nu m-aș fi așteptat la altceva de la tine! Ești același OM deosebit pe care îl știu încă din Facultate!”.

Comentariile curg la adresa craioveanului:

„Să ne trăiască eroul Mădălin Popescu, Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei ce se pun în slujba celorlalți, riscând-și propria viață! Merita și Mădălin Popescu titlul de cetățean de onoare! Ce ziceți? Poate nu ar strica un demers în acest sens”.

Directorul Muzeului Olteniei, Florin Ridiche spune despre Mădălin Popescu :

„Îl cunosc foarte bine. A venit voluntar pe șantierul arheologic de la Desa, cu ceva ani în urmă. Un om deosebit”.

Craioveanul Mădălin Popescu, salvatorul salvatorului din lac

Vipan Kumar

De o modestie dezarmantă, craioveanul Mădălin Popescu, cel care i-a salvat pe fetiţa căzută în lac şi pe cetăţeanul indian Vipan Kimar blocaţi în apa îngheţată, a povestit filmul întregii acţiuni de salvare. Despre Mădălin s-a vorbit puţin. În prim-planul opiniei publice a fost cetăţeanul indian pentru că el a ajuns primul la fetiţă şi a menţinut-o la suprafaţa apei zeci de minute. Dar, dacă nu era Mădălin, poate amândoi ar fi fost acum morţi. Mădălin este salvatorul salvatorului. Şi este craiovean de-ai noştri. Şi mai e ceva. Tehnic, calculat, Mădălin a demonstrat prin spusele sale ce important este să deţii cunoştinţe de salvare.



De la o plimbare în parc, la un gest eroic

Iată ce a spus el ieri:

„Pur și simplu mă plimbam când am auzit sirenele. M-am dus spre lac, fără să știu exact ce se întâmplă. Abia când am văzut targa de plastic mi-am dat seama că este o intervenție gravă și că aș putea ajuta. La mal, gheața era foarte subțire. Mai departe părea mai rezistentă. M-am întins pe targă, legată cu o frânghie de la pompieri și am reușit să ajung aproape de fetiță. Când m-am întins să o apuc, gheața s-a rupt și am ajuns și eu în apă. M-am ținut de targă, ceilalți s-au prins de mine, iar salvatorii au început să tragă. S-a tras foarte puternic, targa mi-a scăpat din mână și am strigat să se oprească. Ei se țineau de gâtul meu, eu de gheață. Din fericire, gheața era suficient de tare ca să ne susțină.Cetățeanul indian a fost decisiv. El intrase în apă cu 10–15 minute înainte și, dacă nu ar fi ținut fetița în brațe, nu ar fi avut nicio șansă. Eu am stat în apă câteva minute, el mult mai mult. Acolo a fost meritul principal. În acel moment nu mai este vorba de sentimente. Gândești tehnic, rapid, vezi dacă există vreo șansă. Nu stai să te întrebi ce simți. E adrenalină pură și faci ce crezi că trebuie. Faptul că sunt mic de statură și nu foarte greu m-a ajutat. Am avut încredere că targa și gheața vor rezista. Nu am făcut cursuri de salvare, dar am citit și știam, teoretic, cum se intervine pe gheață. Inițial am sperat că o pot scoate fără să se spargă gheața sub mine. Fetița se plimba cu sania împreună cu părintele. S-a ridicat brusc și a fugit spre apă. Tatăl a alergat imediat după ea, la mai puțin de un metru, iar gheața s-a rupt sub el. Tatăl nu trebuie blamat. A făcut tot ce era omenește posibil“, a spus Mădălin Popescu.