ABA Jiu intervine pentru deblocarea podurilor și podețelor

Apele Române Jiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj prin personalul Sistemului Hidrotehnic Baraj Ișalnița Jiu- Amaradia, intervine pentru deblocarea secțiunii de scurgere în zona podurilor și a podețelor

În urma precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore, s-au produs scurgeri de pe versanți și torenți ce au dus la creșteri importante de niveluri și debite, pe cursurile de apă aflate în administrarea Apele Române Jiu, fără depășirea cotelor de apărare.

Astfel, în cursul zilei de astăzi, personalul Apele Române Jiu, #SGADolj#SHBIJA, au acționat în mai multe puncte pe cursurile de apă pentru a debloca podurile și podețele:

Pe pârâul Fratoștița, în zona localității Fratoștița, localitate componentă a orașului Filiași, s-a intervenit cu un buldoexcavator pus la dispoziție de Primăria Filiași.

Pe pârâul Cîrnești, pe raza localității Fratoștița și pe raza orașului Filiași, s-a acționat cu un buldoexcavator din dotarea S.G.A. Dolj.

Acțiunea este în desfășurare. Vom revenii cu noi informații, în funcție de evoluție.În localitatea Pielești, sat Pârșani, circulația pe DJ 641 este în continuare închisă.

Apele Române Jiu, prin #SGADolj desfășoară în continuare acțiuni de monitorizare și supraveghere a cursurilor de apă.