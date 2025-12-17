Vâlcea: Tânăr de 21 de ani din Șirineasa, reținut pentru lipsire de libertate, violență și șantaj

Polițiștii orașului Băbeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, au reținut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Șirineasa, județul Vâlcea. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și șantaj.

Acuzații grave: violență și constrângeri repetate

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în perioada noiembrie–decembrie 2025, tânărul ar fi exercitat în mod repetat acte de violență fizică și constrângeri asupra fostei sale concubine, o femeie de 28 de ani din orașul Băbeni. De asemenea, faptele ar fi vizat și o altă persoană, fiind comise în mai multe împrejurări, atât pe raza orașului Băbeni, cât și în zonele limitrofe.

Potrivit probatoriului administrat, persoana cercetată ar fi recurs la amenințări și acte de violență, creând o stare de temere în rândul persoanelor vătămate. Aceste comportamente au determinat intervenția autorităților și dispunerea măsurilor legale.

Măsuri preventive dispuse de instanță

Pe 15 decembrie 2025, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Ieri, față de acesta a fost luată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind stabilite obligații clare în sarcina sa, conform legislației în vigoare.

Cercetările în acest caz sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea. Urmează să fie dispuse măsurile legale în funcție de evoluția dosarului.

