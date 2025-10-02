Români condamnaţi în Franţa pentru furt de cupru

Doi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furt de cupru în Franţa. Al treilea inculpat, tot român, a fost condamnat la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro.

14 membri ai comunităţii rome au fost trimişi în faţa tribunalului penal din Bordeaux pentru furturi de la companii şi furturi de cabluri de la operatori, comise între 2022 şi 2024, în cadrul acestei anchete conduse în urma unei „recrudescenţe a furturilor de metal” în regiunea Nouvelle-Aquitaine, din sud-vestul Franţei.

Doar trei dintre ei, aflaţi în detenţie, au apărut în faţa judecătorilor: cei doi hoţi, cumnaţi în vârstă de 37 şi 27 de ani, şi tăinuitorul, un recidivist în vârstă de 35 de ani. Toţi trei au recunoscut faptele, iar pentru cei absenţi au fost emise mandate de arestare, relatează AFP, citată de News.ro.

Teancuri de bancnote, expuse pe reţeaua socială TikTok

„Da, am făcut greşeli, aveam probleme în familie, nu lucram”, a recunoscut, prin intermediul unei traducătoare, cel mai în vârstă dintre cumnaţi, poreclit „Cornici”. „Banii câştigaţi erau cheltuiţi imediat pe mâncare”, a declarat cel mai tânăr, poreclit „Americanu”. „Nu s-au văzut aceste mese copioase”, a comentat ironic preşedinta completului de judecată. „Spuneţi că sunt furturi din necesitate, dar avem mai degrabă impresia că faceţi bani cu cuprul în Franţa, plecaţi în România şi vă întoarceţi”, a spus ea, descriind „teancurile de bancnote” expuse pe reţeaua socială TikTok.

Potrivit acuzării, cuprul era ars pentru a îndepărta învelişurile identificabile, apoi revândut. „În acest dosar, este foarte dificil să ştim cine ce face, cine se ascunde în spatele numelor din registrele companiilor care cumpără, cine va beneficia de aceste fonduri”, a pledat Julien Plouton, avocatul tăinuitorului supranumit „Rich”. O companie de reciclare cu sediul în Haute-Garonne, care a achiziţionat cele 45 de tone, a fost, de asemenea, pusă sub urmărire penală. „Nu exista un control real” asupra originii cuprului, a acuzat procurorul în pledoaria sa.

