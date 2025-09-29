„Nu au fost de serviciu, dar au fost acolo”- Doi pompieri din Calafat, eroi în timpul liber

Curajul și devotamentul nu se opresc odată cu terminarea programului. Plt. adj. șef Diță Relu și plt. adj. Neacșu Ion, pompieri în cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, au demonstrat acest lucru printr-un gest exemplar de responsabilitate și omenie.

În timp ce se aflau în apropierea locuințelor lor, cei doi au observat un fum dens și negru ce ieșea din balconul unui apartament situat la etajul 3 al unui bloc cu patru niveluri. Fără ezitare, au pornit imediat spre locuința afectată, acționând cu aceeași hotărâre ca în timpul misiunilor oficiale.

Pe drumul către apartament, au bătut la ușile locatarilor pentru a-i alerta și evacua, prevenind astfel posibile tragedii. Ajunși la locul incendiului, au pătruns în interior și, folosind mijloace improvizate – găleți cu apă –, au reușit să limiteze extinderea flăcărilor până la sosirea echipajelor de intervenție.

Cei doi au lucrat în condiții extrem de dificile, în fum gros și înecăcios, asumându-și riscuri majore. Unul dintre gândurile care le-a întărit determinarea a fost posibilitatea ca în apartament să se afle o femeie de peste 70 de ani.

Prin gestul lor, plt. adj. șef Diță Relu și plt. adj. Neacșu Ion confirmă deviza pompierilor români – „Curaj și devotament”. Ei au arătat că a fi pompier nu este doar o meserie, ci o vocație: aceea de a fi acolo unde viața cere ajutor.

Administrația locală și comunitatea îi felicită și le mulțumesc pentru spiritul civic, curajul și dăruirea de care au dat dovadă!

