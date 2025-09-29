(VIDEO) Autoturism căutat de autoritățile germane, depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I

Polițiștii de frontieră mehedințeni au descoperit un autoturism căutat de către autoritățile din Germania, în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

Incidentul s-a petrecut ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți. La controlul de frontieră, pe sensul de intrare în țară, s-a prezentat un cetățean sârb, de 35 de ani, aflat la volanul autoturismului vizat.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au arătat că mașina figura în bazele de date ca „bun căutat pentru confiscare”, . Alerta era emisă de către autoritățile din Germania.

Conducătorul auto a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul era urmărit.

În consecință, vehiculul a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin. Cercetările continuă, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

