13.4 C
Craiova
luni, 29 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Autoturism căutat de autoritățile germane, depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I

(VIDEO) Autoturism căutat de autoritățile germane, depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii de frontieră mehedințeni au descoperit un autoturism căutat de către autoritățile din Germania, în valoare de aproximativ 100.000 de lei.

Incidentul s-a petrecut ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I, județul Mehedinți. La controlul de frontieră, pe sensul de intrare în țară, s-a prezentat un cetățean sârb, de 35 de ani, aflat la volanul autoturismului vizat.

Verificările efectuate de polițiștii de frontieră au arătat că mașina figura în bazele de date ca „bun căutat pentru confiscare”, . Alerta era emisă de către autoritățile din Germania.

Conducătorul auto a declarat că nu avea cunoștință despre faptul că autoturismul era urmărit.

În consecință, vehiculul a fost indisponibilizat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Drobeta Turnu Severin. Cercetările continuă, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Citește și: Trafic blocat în Defileul Jiului. Coliziune între un microbuz și un camion

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

„Nu au fost de serviciu, dar au fost acolo”-...

Curajul și devotamentul nu se opresc odată cu terminarea...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA