Doi doljeni prinși în flagrant cu 51 kg de pește braconat

Doi doljeni prinși în flagrant cu 51 kg de pește braconat

De Mariana BUTNARIU
Peștele a fost confiscat
Peștele a fost confiscat

Jandarmii din cadrul Detașamentului 6 Segarcea au surprins, ieri, un bărbat și o femeie cu 51 de kilograme de pește din specia caras. Cele două persoane din localitatea Cârna, județul Dolj, au fost prinse în flagrant în timp ce sustrăgeau pește dintr-un bazin piscicol al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA)

Peștele a fost capturat cu ajutorul unei bărci pneumatice și al unui minciog.
Bunurile utilizate pentru comiterea faptei au fost confiscate. Pe numele celor doi au fost întocmite acte de sesizare pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 176/2024 privind pescuitul și acvacultura.

Mesajul jandarmilor

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj reamintește că desfășoară permanent acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol și atrage atenția cetățenilor:

  • să respecte regulile privind pescuitul și protecția fondului piscicol;
  • să nu achiziționeze pește din surse neautorizate;
  • să sesizeze faptele de braconaj la 112 sau la cea mai apropiată unitate de jandarmi.

Prin aceste acțiuni, jandarmii urmăresc să protejeze mediul și să contribuie la conservarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare.

