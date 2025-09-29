13.4 C
Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, va fi înmormântat la Blaj

De Mariana BUTNARIU
Regretatul cardinal Lucian Mureșan

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, va fi înmormântat luni, la Blaj.

Municipiul Blaj a declarat zi de doliu local, în semn de respect și omagiu față de înaltul ierarh, care a trecut la cele veșnice joi, la vârsta de 94 de ani.

Ceremonia de înmormântare

Slujba de înmormântare este programată pentru ora 12:45 și va fi oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Sâmbătă, și premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu, reculegându-se la catafalcul cardinalului depus în catedrală.

Repere biografice

  • 23 mai 1931 – Lucian Mureșan s-a născut în comuna Ferneziu (astăzi parte a municipiului Baia Mare).
  • 1950 – După desființarea Bisericii Greco-Catolice de către regimul comunist, a urmat în clandestinitate studiile teologice.
  • 1964 – A fost hirotonit preot.
  • 1990 – După căderea comunismului, a fost consacrat episcop al noii Eparhii de Maramureș.
  • 1994 – A devenit Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma.
  • 2005 – Papa Benedict al XVI-lea l-a numit primul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România, echivalentul unui patriarh.
  • 2012 – A fost creat cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea.

Moștenire

Cardinalul Lucian Mureșan rămâne o personalitate de referință a vieții religioase românești, recunoscut pentru eforturile sale de a reface structurile Bisericii Greco-Catolice, de a reda speranță credincioșilor și de a promova reconcilierea și dialogul în societatea românească.

