Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice, va fi înmormântat la Blaj

Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, va fi înmormântat luni, la Blaj.

Municipiul Blaj a declarat zi de doliu local, în semn de respect și omagiu față de înaltul ierarh, care a trecut la cele veșnice joi, la vârsta de 94 de ani.

Ceremonia de înmormântare

Slujba de înmormântare este programată pentru ora 12:45 și va fi oficiată în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime”. La eveniment va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Sâmbătă, și premierul Ilie Bolojan a adus un omagiu, reculegându-se la catafalcul cardinalului depus în catedrală.

Repere biografice

23 mai 1931 – Lucian Mureșan s-a născut în comuna Ferneziu (astăzi parte a municipiului Baia Mare).

– Lucian Mureșan s-a născut în comuna Ferneziu (astăzi parte a municipiului Baia Mare). 1950 – După desființarea Bisericii Greco-Catolice de către regimul comunist, a urmat în clandestinitate studiile teologice.

– După desființarea Bisericii Greco-Catolice de către regimul comunist, a urmat în clandestinitate studiile teologice. 1964 – A fost hirotonit preot.

– A fost hirotonit preot. 1990 – După căderea comunismului, a fost consacrat episcop al noii Eparhii de Maramureș.

– După căderea comunismului, a fost consacrat episcop al noii Eparhii de Maramureș. 1994 – A devenit Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma.

– A devenit Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. 2005 – Papa Benedict al XVI-lea l-a numit primul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România, echivalentul unui patriarh.

– Papa Benedict al XVI-lea l-a numit primul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România, echivalentul unui patriarh. 2012 – A fost creat cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea.

Moștenire

Cardinalul Lucian Mureșan rămâne o personalitate de referință a vieții religioase românești, recunoscut pentru eforturile sale de a reface structurile Bisericii Greco-Catolice, de a reda speranță credincioșilor și de a promova reconcilierea și dialogul în societatea românească.

