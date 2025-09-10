Urmărit internațional din categoria „Most Wanted”, adus în țară de Poliția Română

Un bărbat de 40 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, urmărit internațional pentru trafic de minori și proxenetism, a fost adus în România azi noapte. Bărbatul a fost prins în urma unei operațiuni derulate de Poliția Română, cu sprijinul autorităților britanice.

Condamnat la 6 ani de închisoare, acesta se afla pe lista „Most Wanted” și era vizat de un mandat european de arestare. După escortarea sa în România, bărbatul a fost introdus într-o unitate de detenție pentru executarea pedepsei.

Rezultatele Poliției Române în primele 8 luni din 2025

Cazul face parte dintr-o amplă activitate a Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Poliției Române. Se acționează prin Biroul SIRENE și Biroul Național Interpol.

📊 Între 1 ianuarie și 1 septembrie 2025:

790 de persoane urmărite internațional au fost localizate în afara țării.

au fost localizate în afara țării. 769 au fost aduse în România pentru executarea mandatelor de arestare.

pentru executarea mandatelor de arestare. Dintre acestea, 535 au fost preluate direct de polițiști români în cadrul a 428 de misiuni planificate , iar 234 au fost escortate de autoritățile altor state.

în cadrul a , iar au fost escortate de autoritățile altor state. 6 persoane au fost transferate în străinătate de către polițiști români, în baza unor misiuni internaționale.

325 de persoane urmărite de alte state au fost predate din România

Cele mai frecvente țări din care au fost predați sau extrădați cetățeni români au fost:

Marea Britanie,

Germania,

Italia,

Spania,

Franța.

Pe de altă parte, 325 de persoane urmărite de alte state au fost predate din România, cele mai multe către Germania, Austria, Franța și Italia. În prezent, există 21 de cazuri pentru care procedurile judiciare de predare sau extrădare sunt încă în derulare în țările unde au fost depistați suspecții.

Operațiunea subliniază cooperarea strânsă dintre Poliția Română și partenerii săi internaționali, în special prin rețelele europene și globale de urmărire penală.

