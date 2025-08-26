Scandal la IPJ Dolj. Un bărbat beat a intrat cu mașina în curtea poliției și a avariat șase autospeciale

Un bărbat de 38 de ani, din Calafat, este cercetat penal după ce a intrat cu autoturismul în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, a rupt bariera și a lovit mai multe autospeciale.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 spre 26 august, în jurul orei 01:25. Bărbatul, aflat la volanul unui autoturism pe strada Amaradia din Craiova, ar fi pătruns pe aleea de acces către sediul IPJ Dolj, unde a lovit bariera de la intrare și ulterior a avariat șase autospeciale de poliție aflate în curte.

După impact, acesta a coborât din vehicul și a încercat să părăsească zona, dar a fost imediat imobilizat de personalul de serviciu. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale și Biroului Rutier.

Conducătorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Analizele de laborator au arătat o alcoolemie de 1,63 g/l alcool pur în sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violarea sediului profesional și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la final să fie propusă soluția legală.

