Fosilă rară de fitosaur descoperită în Rajasthan, India

O echipă de cercetători indieni a găsit în satul Megha, districtul Jaisalmer, rămășițele fosilizate ale unei specii rare de reptilă preistorică, veche de peste 200 de milioane de ani.

Descoperirea le aparține hidrogeologului dr. Narayandas Inkhiya și echipei sale din cadrul Departamentului de Apă al statului Rajasthan. În timpul unor lucrări de săpare a unui lac, sătenii au observat formațiuni osoase neobișnuite, iar specialiștii chemați la fața locului au confirmat că este vorba despre un fitosaur, un animal semi-acvatic asemănător crocodililor, care trăia în epoca Jurasicului.

Fosila descoperită are o lungime estimată între 1,5 și 2 metri și ar fi aparținut unui exemplar de dimensiuni medii. În apropiere, cercetătorii au găsit și ceea ce pare a fi un ou fosilizat al aceleiași specii. „Fosila indică un fitosaur care trăia lângă un râu și se hrănea probabil cu pești pentru a supraviețui”, a explicat profesorul CP Rajendran, geolog implicat în cercetare.

Fosila are o valoare deosebită

Dr. Inkhiya a declarat pentru BBC că descoperirea ar putea deschide calea pentru noi investigații științifice: „Situl ar putea ascunde multe alte fosile valoroase, care să ofere informații esențiale despre istoria evolutivă. De asemenea, descoperirea deschide zona ca un loc important pentru turismul fosil.”

Specialiștii subliniază că fosila are o valoare deosebită, întrucât până acum au fost descoperite doar fragmente de fitosauri în diverse locuri din lume, iar un exemplar aproape complet este considerat o raritate.

Descoperirea din Megha se adaugă altor găsiri importante din Rajasthan: în 2018, cercetătorii Serviciului Geologic al Indiei au identificat fosilele celui mai vechi dinozaur erbivor cunoscut în regiune, iar în 2023 dr. Inkhiya a descoperit un ou fosilizat, posibil aparținând unui dinozaur.

Comunitatea locală speră acum că noul sit paleontologic va transforma zona într-o destinație de interes pentru cercetători și turiști deopotrivă.

