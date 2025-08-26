Vâlcea: Golești, comună finalistă pentru titlul de „Sat European de Tineret 2026”

Comuna Golești, județul Vâlcea, a ajuns în finala competiției „Sat European de Tineret 2026”, alături de Marginea (Suceava) și Hăghig (Covasna). Candidatura a fost depusă de Grupul Tinerilor Goleșteni, voluntari ai Asociației Grow and Glow, susținuți de Primăria Golești și întreaga comunitate.

Zece tineri din comună, coordonați de Gabriela Șerban, au muncit timp de o lună pentru a realiza formularul de candidatură și filmul de prezentare, reușind să aducă Goleștiul în rândul celor trei finaliste.

„Candidatura pentru titlul de Sat European de Tineret este pentru noi o reală șansă să fim auziți, să ne implicăm și să arătăm că și în comuna Golești există tineri care vor și pot să facă schimbări. Vrem să demonstrăm că putem transforma locul în care trăim”, au transmis tinerii din grup.

Ei visează la un „Golești ideal”, cu un Centru al Tinerilor modern, săli pentru activități educative și recreative, sală de fitness, discotecă, teren de sport cu nocturnă și evenimente dedicate generației tinere – de la festivaluri tematice până la turnee sportive.

Urmează vizite și întâlniri importante

Pe 9 septembrie 2025, comuna va primi vizita reprezentantei programului European Youth Village, iar între 10 și 14 septembrie, tinerii goleșteni vor participa, alături de ceilalți finaliști, la o întâlnire organizată în localitatea Șimon (Bran), județul Brașov.

Până la 22 noiembrie 2025, când va avea loc Gala Comunității European Youth Village, tinerii din Golești își propun să finalizeze candidatura și speră să aducă titlul european acasă.

Despre programul European Youth Village

„European Youth Village” este un program strategic care urmărește să dezvolte ecosistemul de tineret din mediul rural, răspunzând problemelor și nevoilor reale ale tinerilor la nivel local, național și european. Proiectul este coordonat de Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile, cu sprijinul Romanian-American Foundation (RAF).

Procesul de selecție al Satelor Europene de Tineret 2026 face parte din proiectul „Generația 8”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+.

