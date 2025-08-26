860 de sancțiuni aplicate pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete în Gorj

Polițiștii rutieri din județul Gorj au desfășurat, în perioada 18-24 august, ample acțiuni pentru prevenirea accidentelor și respectarea regulilor de circulație. În doar o săptămână, au fost aplicate nu mai puțin de 860 de sancțiuni contravenționale.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, amenzile aplicate au depășit 175.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni – 451 – au vizat conducătorii de biciclete, urmați de 383 de pietoni care au încălcat regulile de traversare sau deplasare pe drumurile publice. De asemenea, 26 de sancțiuni au fost aplicate conducătorilor de trotinete electrice.

Reprezentanții IPJ Gorj au precizat că acțiunile de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere vor continua și în perioada următoare, cu scopul creșterii siguranței pe drumurile din județ.

