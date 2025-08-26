Gorj: Reținut pentru lovire la o petrecere din Țicleni

Un tânăr de 23 de ani din orașul Țicleni a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că și-ar fi agresat un consătean la o petrecere. Agresorului i-a fost emis și un ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii din Țicleni au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr de 23 de ani, suspectat de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Ancheta a fost deschisă după ce, în urmă cu două zile, un localnic de 22 de ani a reclamat la poliție faptul că, în noaptea de 23 spre 24 august, în timpul unei petreceri aniversare desfășurate în oraș, ar fi fost agresat fizic de către tânărul reținut, acesta lovindu-l cu pumnii în zona feței.

În data de 24 august, polițiștii au emis pe numele agresorului un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, dispunând și montarea unui sistem electronic de supraveghere (brățară). Odată cu reținerea preventivă din 25 august, dispozitivul a fost demontat, până la încetarea măsurii.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând ca la final să fie luate măsurile legale corespunzătoare.

