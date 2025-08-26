Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereții unui microbuz, descoperite la Vicovu de Sus

Polițiștii de frontieră din Suceava au dat peste o captură impresionantă. Aproape 200 de telefoane mobile au fost găsite ascunse în pereții laterali ai unui microbuz cu numere de înmatriculare din Ucraina.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 august, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, județul Suceava. La control, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit 197 de telefoane mobile. Șoferul, un cetățean ucrainean de 29 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență.

Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la aproximativ 700.000 de lei. De asemenea, și microbuzul, înmatriculat în Ucraina și evaluat la 50.000 de lei, a fost indisponibilizat de către autorități.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, urmând să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

Citește și: Reporturi uriașe la Loto: peste 10 milioane de euro la 6/49 și Joker