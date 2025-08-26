25.5 C
Telefoane de 700.000 lei, ascunse în pereții unui microbuz, descoperite la Vicovu de Sus

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii de frontieră din Suceava au dat peste o captură impresionantă. Aproape 200 de telefoane mobile au fost găsite ascunse în pereții laterali ai unui microbuz cu numere de înmatriculare din Ucraina.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 august, la Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus, județul Suceava. La control, echipa comună formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a descoperit 197 de telefoane mobile. Șoferul, un cetățean ucrainean de 29 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență.

Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la aproximativ 700.000 de lei. De asemenea, și microbuzul, înmatriculat în Ucraina și evaluat la 50.000 de lei, a fost indisponibilizat de către autorități.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, urmând să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

