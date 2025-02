Am auzit că noua actriţă a fost aplaudată in delir de asistenţă in spectacolul de aseară. Nu e puţin să ai așa succes la debut in rolul Desdemonei!

Aplauze a primit cu prisosinţă, dar nu cred să fi fost un așa mare succes.

Cum așa?

Spectatorii îl aplaudau pe Othello cum o strânge de gât!

James Bond se întâlneşte cu un melc pe stradă.

Se uită la el şi îl salută:

– Eu sunt James… James Bond!

– Eu sunt melc… melc codobelc…