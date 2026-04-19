Un studiu amplu realizat pe peste 10.000 de adulți din Europa arată că singurătatea influențează memoria, însă nu grăbește îmbătrânirea creierului, așa cum s-a crezut până acum, scrie Neuroscience News.

Cercetarea, bazată pe date colectate timp de șapte ani (2012–2019) în cadrul proiectului SHARE study, a analizat evoluția funcțiilor cognitive la persoane cu vârste între 65 și 94 de ani, din 12 țări europene.

Singurătatea pare să nu afecteze viteza cu care memoria se degradează

Participanții care au declarat că se simt singuri au avut scoruri mai slabe la testele de memorie încă de la începutul studiului. Cu toate acestea, ritmul în care memoria lor s-a deteriorat ulterior a fost similar cu cel al persoanelor care nu se confruntă cu singurătatea.

Cu alte cuvinte, singurătatea pare să afecteze „punctul de plecare” al memoriei, dar nu și viteza cu care aceasta se degradează în timp.

Cercetătorii au evaluat memoria prin teste simple de reamintire a unor liste de cuvinte — atât imediat, cât și după un interval de timp. Nivelul de singurătate a fost măsurat prin trei întrebări legate de lipsa companiei, sentimentul de excludere și izolarea socială.

Cine sunt cei mai afectați

Aproximativ 8% dintre participanți au raportat niveluri ridicate de singurătate. Aceștia erau, în general:

mai în vârstă

predominant femei

cu probleme de sănătate deja existente, inclusiv depresie, diabet sau tensiune arterială crescută

Geografic, cele mai ridicate niveluri de singurătate au fost înregistrate în sudul Europei (12%), urmate de est și nord (9%) și centrul continentului (6%), notează Antena3CNN.

