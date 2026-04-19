Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la turneu mare: „Nu voi putea participa!“

Cel mai titrat jucător în turneele de Mare Șlem, sârbul Novak Djokovic, a dat fanilor o veste cum nu se poate mai rea, anunțându-și retragerea de la turneu.

În 2026, Djokovic a jucat doar 10 meciuri, dar nu s-a mai aflat pe teren din 12 martie. Problemele medicale l-au determinat să renunțe la turneul de la Madrid.

„Madrid, din păcate nu voi putea juca anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni curând”, a transmis Djokovic pe platforma X.

Sârbul are probleme la umăr, care l-au forțat să rateze turneele de la Miami și Monte Carlo. Anterior anunțului, el a fost prezent la un meci de baschet din EuroLiga, desfășurat în capitala Spaniei, și a spus, potrivit Reuters, că se luptă cu o accidentare, dar și-a exprimat speranța că va juca la turneu.

Djokovic a câștigat 8 dintre cele 10 meciuri jucate în acest an. S-a calificat în finală la Australian Open, primul turneu jucat în 2026, unde a fost învins de Carlos Alcaraz cu 6-2, 2-6, 3-6, 5-7.

Ulterior, la Indian Wells, s-a oprit în optimi, scos din cursă de britanicul Jack Draper, cu 6-4, 4-6, 6-7 (5), după ce îi eliminase pe polonezul Kamil Majchrzak și americanuș Aleksandar Kovacevic.

