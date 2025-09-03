Pacienții care suferă un accident vascular cerebral vor putea fi tratați prin proceduri medicale minim invazive – trombectomii – în 13 spitale din țară. În urma deciziei Ministerului Sănătății de a include 3 noi spitale în Programul Acțiuni Prioritare AV, numărul spitalelor care oferă această procedură medicală crește de la 10 la 13.

Accidentul vascular cerebral este a doua cauză de mortalitate în România, după bolile cardiovasculare, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică.

Accidentul vascular cerebral reprezintă cauza numărul 1 de dizabilitate în România, iar procedurile medicale minim invazive cresc șansa ca pacienții cu AVC să supraviețuiască fără sechele.

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Craiova va putea trata pacienții cu AVC prin proceduri minim invazive

Conform Ministerului Sănătății, în rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC prin proceduri minim invazive vor fi incluse și Spitalul Județean de Urgență din Constanța, Spitalul Județean de Urgență din Craiova și Spitalul Județean Miercurea Ciuc, care vor primi finanțare în acest sens. Alte 10 spitale ofereau deja astfel de proceduri medicale: Spitalul Universitar de Urgență din București, Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, Spitalul de Urgență Elias și Spitalul Militar din București, spitalele județene din Târgu Mureș, Oradea, Timișoara, Suceava, Sibiu și Cluj.

Bugetul alocat Programului Acțiuni Prioritare – AVC

În anul 2025, bugetul alocat Programului Acțiuni Prioritare – AVC crește la 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023, potrivit Ministerului Sănătății.

Într-un interviu pentru cititorii HotNews, dr. Dan Mihoc, medic radiolog intervenționist care a revenit din Franța pentru a dezvolta această practică la Oradea, explica recent diferența dintre o intervenție clasică și una minim invazivă pentru un pacient cu accident vascular cerebral:

„La AVC-ul ischemic, atunci când un cheag pleacă dintr-o zonă a corpului – din inimă sau dintr-o arteră – și blochează o arteră cerebrală, în momentul acela, singura opțiune, până să existe radiologia intervențională, era injectarea de tromboliză. Neurologii injectau – ceea ce fac și în ziua de astăzi – o substanță care topește puțin trombul. Uneori îl topește în întregime, alteori doar parțial. Și atunci, era nevoie de ceva în plus. Din acest motiv s-a dezvoltat domeniul acesta, prin care noi efectiv scoatem cheagul acela din cap. Nu există o altă variantă chirurgicală pentru asta. Este singura metodă completă de tratament a AVC-ului ischemic”, explica dr. Dan Mihoc.

