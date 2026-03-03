Prima licitație online pentru locurile de parcare de reședință în Craiova

Primăria Municipiului Craiova anunță organizarea primei sesiuni de licitație online pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință, în cazul pozițiilor pentru care au fost înregistrate mai multe cereri eligibile.

După finalizarea perioadei de depunere online a solicitărilor și etapa de verificare a documentelor:

Pentru locurile cu o singură solicitare validată, atribuirea s-a realizat direct, fiind emisă nota de plată în platformă.

Pentru locurile cu mai multe solicitări eligibile, atribuirea se va face prin licitație online.

Data și durata licitației

Vineri, 6 martie 2026 , începând cu ora 16:00 .

, începând cu ora . Durata: 3 ore.

Prețul de pornire și incrementul

Prețul de pornire este taxa aferentă zonei în care se află locul de parcare, conform hotărârii de consiliu local.

Incrementul minim de licitare este de 10 lei.

Cine participă

Vor participa exclusiv solicitanții declarați eligibili pentru locurile unde nu a fost emisă notă de plată.

Persoanele vizate vor primi notificări:

în platformă,

prin e-mail..

Cum funcționează licitația

Autentificarea

La ora stabilită, solicitantul se conectează în contul său din platforma oficială.

Accesarea secțiunii „Licitații”

După autentificare, utilizatorul accesează secțiunea dedicată, unde va apărea locul pentru care este calificat.

Activarea butonului „Licitează”

Până la ora 16:00 este afișat timpul rămas.

La ora 16:00, butonul „Licitează” devine activ.

Plasarea ofertelor

În pagina dedicată sunt afișate:

locul de parcare

oferta curentă

valoarea totală anuală

timpul rămas

istoricul ofertelor

Participanții pot:

selecta praguri prestabilite (+10 RON, +50 RON, +100 RON)

introduce manual o sumă personalizată (respectând incrementul minim)

Oferta se transmite prin apăsarea butonului „Plasează ofertă”.

Platforma actualizează informațiile în timp real, fără a fi necesară reîmprospătarea paginii. În cazul depășirii ofertei, utilizatorul primește notificare automată prin e-mail.

Notificări în timp real

Sistemul transmite automat notificări atunci când poziția în licitație se modifică. Toate actualizările sunt afișate instantaneu în aplicație.

După finalizarea licitației

Câștigătorul primește notificarea privind valoarea finală.

Nota de plată este emisă în platformă.

Plata se face online, din secțiunea „Note de plată”.

După achitare, se emite autorizația de parcare, valabilă permanent (24/24 h).

Mențiuni importante

În prima etapă se atribuie un singur loc de parcare per unitate locativă.

Locurile rămase disponibile vor fi scoase ulterior la licitație.

Comunicările oficiale se transmit exclusiv prin platformă și e-mail.

Reprezentanții Primăriei recomandă tuturor solicitanților să verifice constant contul din platformă și adresa de e-mail pentru a nu pierde notificările privind licitația.

