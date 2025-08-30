Un tânăr doljean fără permis a furat mașina tatălui său! A fost reținut de polițiști

În noaptea de 29 spre 30 august, ora 00.30, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți au oprit pentru control, pe raza comunei Amărăștii de Jos, sat Ocolna, un autoturism la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 19 ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, tânărul a declarat faptul că autoturismul aparține tatălui său și că l-ar fi sustras, cu scopul de a-l conduce, fără acordul acestuia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosinţă.

