Gorj: Bărbat reținut după ce a încercat să violeze o femeie de 77 de ani imobilizată la pat

Gorj: Bărbat reținut după ce a încercat să violeze o femeie de 77 de ani imobilizată la pat

De Daniela Moise

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați joi, în jurul orei 19.00, în mod direct, de un bărbat, din comuna Săulești, sat Dolcești, că un bărbat, de 58 de ani, din satul Săulești, ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu soacra apelantului, o femeie de 77 de ani, din Dolcești.

La fața locului s-au deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești și polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești, care, în urma primelor verificări, au stabilit că în jurul orei 10.30, bărbatul de 58 de ani ar fi pătruns fără drept în locuința persoanei vătămate, imobilizată la pat, și profitând de starea acesteia de sănătate și vârsta înaintată, ar fi încercat să întrețină prin constrângere un act sexual normal.

Polițiștii i-au întocmit agresorului dosar penal pentru tentativă de viol și violare de domiciliu. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

