Gorj: Doi bărbați, arestați după ce s-au bătut în timp ce lucrau la câmp

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești-Jiu au fost sesizați joi, în jurul orei 11:30, prin apel 112 de către un bărbat, de 46 de ani, din Turcinești, cu privire la faptul că fratele său, de 43 de ani, din aceeași localitate, l-ar fi lovit și amenințat cu obiecte tăietoare, în timp ce se aflau pe un teren agricol din satul Cartiu.

Din primele verificări a reieșit faptul că cele sesizate se confirmă, în urma altercației, bărbatului de 46 de ani fiindu-i provocată o plagă în zona antebrațului stâng, în timp ce se aflau la muncile agricole pe un teren extravilan din satul Cartiu, comuna Turcinești.

Ulterior, bărbatul de 46 de ani l-ar fi lovit pe fratele său cu un obiect contondent peste degetele de la mâna stângă. Cei doi au refuzat prezența unui echipaj medical la fața locului pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Deși polițiștii au constatat existența unui risc iminent care să justifice emiterea unui ordin de protecție provizoriu față de ambele persoane, victimele au refuzat montarea unui sistem electronic de supraveghere.

Polițiștii au întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violență în familie.

Între cele două persoane au existat în trecut dosare penale aflate în evidența Postului de Poliție Turcinești, în perioada anilor 2020-2021.

Cei doi frați au fost arestați preventive pentru 24 de ore.

