Gorj: Un băiat de 17 ani care a furat o mașină ca să-și plimbe prietenii a fugit de poliție până a ajuns în șanț

Polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au procedat în această dimineață, în jurul orei 4.00, la urmărirea în trafic, pe DJ 662 – Capu Dealului, a unui autoturism, ce ar fi fost condus de către un adolescent care nu ar deține permis de conducere.

Echipajul de poliție a continuat urmărirea autoturismului pe DJ 662, în direcția comunei Aninoasa, și, deși au folosit semnalele luminoase și acustice, conducătorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, ar fi accelerat, iar într-o curbă periculoasă ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a lovit șanțul betonat de pe contrasens, vehiculul ajungând în afara carosabilului.

Ulterior, conducătorul autoturismului a fugit într-o direcție necunoscută. La fața locului au fost identificați cei trei pasageri din autoturism, în vârstă de 13, 15 și 16 ani, care au recunoscut că autoturismul în care se aflau a fost condus pe raza comunelor Plopșoru și Brănești de către un tânăr, de 17 ani, domiciliat în comuna Plopșoru, sat Cursaru.

În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omenești, ci doar avarierea vehiculului. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că autoturismul ar fi fost sustras de tânărul de 17 ani din incinta unui garaj din satul Cursaru.

Adolescentul mai este cercetat într-un dosar penal și poartă brățară de monitorizare

Din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că adolescentul de 17 ani nu deținea permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. De asemenea, acesta este cercetat într-o cauză penală ce vizează săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, amenințare și lovire sau alte violențe, fiind emis un ordin de protecție provizoriu și montându-i-se un dispozitiv electronic de monitorizare. În autoturism a fost identificat telefonul pe care acesta era obligat să-l poarte asupra sa.

Polițiștii i-au întocmit acum un dosar penal pentru furt în scop de folosință și conducere fără permis.

Citeşte şi: Trei elevi răniți după ce un microbuz școlar a fost implicat într-un accident pe DN 7