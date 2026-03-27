Trei elevi răniți după ce un microbuz școlar a fost implicat într-un accident pe DN 7

Microbuzul implicat în accidentul de la Tărtăşeşti este unul şcolar în care se aflau 14 elevi, a anunţat Centrul Infotrafic. Din primele informaţii, trei dintre ei au suferit leziuni în zona capului, transmite Agerpres.

„Pe DN 7 Bucureşti-Piteşti, în zona localităţii Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un microbuz de transport elevi, în care se aflau şoferul şi 14 elevi. Potrivit primelor informaţii, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conştienţi şi evaluaţi medical la faţa locului.

Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre Piteşti, circulându-se alternativ, pe celălalt fir. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 09:00″, arată Centrul Infotrafic.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul județului Dâmbovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă două echipaje SMURD din cadrul ISU București-Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un post medical avansat, cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD.

IPJ Dâmboviţa a transmis că se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

