Doljean prins la volan fără permis și sub influența alcoolului

Ieri seară, în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Segarcea și Secției 14 Poliție Rurală Bârca au oprit pentru control pe DJ 561, în comuna Bârca, un autoturism la volanul căruia a fost identificat un tânăr, de 23 de ani, din localitate. Tânărul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultând o concentrație de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat și un rezultat pozitiv pentru posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Cel în cauză a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice.

Mostrele biologice vor fi înaintate la IML, urmând ca în funcție de rezultat să fie dispuse măsuri legale.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis și continuă cercetările, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Citește și: