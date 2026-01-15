Persoanele cu dizabilități au nevoie de locul de parcare. Cine le ajută să-l găsească liber?

Mulți craioveni ignoră importanța locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități. Aceste locurile de parcare sunt, de fapt, o necesitate, nu un moft pentru aceste categorii vulnerabile. Or, prin nerespectarea acestor locuri, nu numai că unii dintre cetățeni nu se conformează legii, dar fac un gest imprudent față de aceste persoane.

Un raid prin oraș, în diferite locații, scoate la iveală o situație cât se poate de reală: locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități sunt ocupate adeseori de șoferi iresponsabili. În plus, în unele locuri, e drept că nu în foarte multe cazuri, marcajele acestor spații nu sunt vizibile. Sunt drepturi încălcate ale celor care, prin lege, au acest beneficiu. Pentru cine nu cunoaște legislația, trebuie să știe, amenzile sunt destul de mari. Contravenția se sancționează cu amendă de la 2.000 la 10.000 lei. Ca măsura tehnico-administrativă se dispune ridicarea autovehiculului respectiv (Art. 17 Legea 145/2020 ).

“În imposibilitatea de-a parca unde am acest drept”

Un semnal de alarmă, în acest sens, trage un craiovean, Florentin Catalin L., o persoană cu dizabilități ,cu vârsta de peste 60 de ani.

“Ceea ce vă semnalez se întâmpla în mod frecvent, într-un mod umilitor ce mă înjosește, revoltă în mare măsura. Sunt persoană cu încadrare de handicap grav, oficializat prin diagnosticul medical ce-l am, posesor de autovehicul ce mi-este necesar, nu ca moft. În acest context, vreau sa menționez și să insist asupra situației parcărilor din Craiova, amenajate pentru persoanele de această categorie, parcările pentru persoanele cuhandicap si dizabilități, care în procent extrem de mare, câteodată în totalitate, sunt ocupate de persoane sănătoase care nu au legătură cu motivația de-a le ocupa, parca, în mod abuziv. Am fost pus în foarte multe situații în imposibilitatea de-a parca unde am acest drept, de câteva ori, am luat legătura telefonic cu Poliția Locală raportând situația respectivă”, spune craioveanul.

În Craiova există, în acest moment 950 de locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi. Sunt destul de multe, ceea ce îi face pe şoferii care nu găsesc locuri de parcare disponibile să apeleze şi la acestea. De respectarea prevederilor legale se ocupă Serviciul Circulație din cadrul Poliției Locale.

Cine intervine pe domeniul privat?

Dacă pe domeniul public, situația are o rezolvare și poate fi ținută sub control, ce se întâmplă pe domeniul privat, în speță parcările supermarketurilor?

Același craiovean ridică această problemă care la prima vedere pare că nu are o rezolvare. Florentin Catalin L spune că a trecut recent, pe 12 ianuarie a.c printr-o astfel de situație, în parcarea unui supermarket. A sunat la Poliția Locală, dar i s-a spus că angajații respectivei instituțiivnu au dreptul să acționeze în spațiile, parcările ce aparțin supermarketurilor.

“Ținând cont de mesajul primit, am contactat așa cum am specificat de nenumărate ori Poliția Romănă (Serviciul Rutier), care m-au „expediat” către Poliția Locală, la rândul lor, ultimii menționați, m-au „flituit” prin refuzarea în mod hotărât că, nu au dreptul de-a interveni în această situație. Întrebarea ar fi totuși, cărei instituții să mă adresez?”, întreabă craioveanul.

Totodată acesta susține că Poliția Locală trebuie să intervină și în aceste parcări, aducând următoarele argumente: