Sute de kilograme de artificii, confiscate de polițiștii olteni

Polițiștii din Gorj și Dolj au confiscat peste 300 de kilograme de articole pirotehnice în ultimele două zile.

Artificii și petarde, confiscate în Gorj

La data de 30 decembrie a.c., polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat activități în cadrul planului de acțiune Pirotehnic 2025-2026, după cum urmează:

la punctul de lucru al unei societăți comerciale din municipiul Târgu Jiu, Bdul. Constantin Brâncuși, societate autorizată pentru a comercializa articole pirotehnice din categoria F1, au identificat o femeie de 41 de ani, din localitate, în calitate de administrator, în timp ce deținea fără drept, în scopul comercializării 100 kg de articole pirotehnice, tip baterii de artificii din categoria P1, T1 și F2, în valoare totală de aproximativ 9.000 lei.

pe raza orașului Bumbești Jiu, au identificat o tânără de 32 de ani, din Târgu Jiu, care oferea spre vânzare din interiorul autovehiculului său, 70 de kg de articole pirotehnice din categoriile F1, F2, T1 și P1, în valoare de aproximativ 5.500 lei, deși nu este autorizată în acest sens și nici nu deține o societate autorizată pentru deținerea sau comercializarea unor astfel de produse.

au constatat că un bărbat de 37 de ani, din municipiul Târgu Jiu a comandat de pe un grup înființat pe o rețea de socilizare, cu denumirea “Focuri de artificii și petarde”, o baterie de artificii din categoria F2, în greutate de 10 kg, în valoare de 500 de lei, care i-a fost livrată prin curier.

au identificat un tânăr de 19 ani, în timp ce oferea spre vânzare, pe raza municipiului Târgu Jiu, 120 de kg de articole pirotehnice din categoriile T1, T2, F2 și P1, în valoare totală de aproximativ 7.800 lei, dintr-o remorcă aflată în proximitatea parcării unui centru comercial.

Toate articolele pirotehnice au fost indisponiblizate de polițiști, iar în cauzele constatate au fost întocmite dosare penale pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept.

70 de kilograme de articole pirotehnice, depistate în Dolj

În această dimineață, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Craiova.

Activitățile au avut loc în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea și comercializare fără drept de articole pirotehnice.

În urma percheziției efectuate, la locuința unui bărbat, de 49 de ani, au fost găsite aproximativ 70 de kg de materiale pirotehnice categoriile F2 și P1. Materialele pirotehnice găsite au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

La activități au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, Secției 6 Poliție Craiova, dar și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.