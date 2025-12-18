Primăria Craiova vrea să cumpere părculețul din zona cinematografului Patria. Proprietarii din blocurile învecinate cer primăriei să nu rateze achiziția

Mai multe asociații de proprietari din Craiova au cerut primăriei să cumpere terenul din zona cvartalului de blocuri de lângă cinematograful Patria. Proprietarul și-a arătat intenția de a-l vinde, administrația locală este dispusă să-l cumpere, după ce a mai ratat în trecut achiziționarea lui.

Terenul are de ani buni destinație de zonă verde, părculeț pentru recreerea locuitorilor de aici. În anul 2003, parte din acest teren a fost cumpărat de către un craiovean, iar în 2022, acesta l-a îngrădit. Dată fiind destinația acestuia de zonă centrală și istorică, zonă spații verzi amenajate, proprietarul nu poate construi aici nimic. Poate acesta a fost și motivul pentru care proprietarul a vrut să-l vândă, iar primăria și-a arătat intenția de a cumpăra. Numai că intenția s-a blocat în Consiliul Local, consilierii considerând că prețul de 600 de euro/mp este destul de piperat.

Proprietarii vor terenul pentru părculeț

Acum, Primăria Craiova încearcă din nouă să achiziționeze acest teren în suprafață de 500 mp. Văzând inițiativa administrației locale, proprietarii din blocurile aflate în imediata vecinătatea a terenului respectiv, cer primăriei să nu mai rateze achiziționarea acestuia.

“Proprietarii care locuiesc în blocurile M9A, M9B, M8A, M8B și M7 din strada Calea Bucureşti, blocurile M6A, M6B din strada Carol I, blocurile M5, Patria (52 ap), M14A, M14B, M13 din strada A.I. Cuza şi blocurile M10, М11, M12 din strada Nicolae Bălcescu, vă rugăm să aprobați achiziționarea terenului situat pe str. A. I. Cuza nr. 17A şi să îi păstrați destinația de părculeț. Este vorba de perimetrul dintre blocurile mai sus menționate, care cuprinde spații verzi, arbori, loc de joacă pentru copii, alei, bănci etc. Facem mențiunea că, în afara parcului din zona Teatrului Național Marin Sorescu şi a părculețului descris mai sus, în zona noastră nu există alte spații verzi, care sunt vitale pentru sănătatea oamenilor! În timpul anotimpului de vară, atunci când temperaturile sunt destul de ridicate (35-40 grade), părculețul nostru constituie singura zonă de refugiu pentru persoanele în vârstă și copiii din zonele limitrofe, fiind ocupat până noaptea târziu.

De asemenea, locul de joacă amenajat este folosit permanent de copii care locuiesc în blocurile menționate mai sus, dar şi de copii aflați în apropierea zonei noastre. După cum bine se ştie, spațiile verzi au rolul de a contribui la micşorarea gradului de poluare a atmosferei, iar administrația dvs. este cunoscută pentru grija față de parcuri şi grădini, iar legislația europeană și națională protejează spațiile verzi sub toate aspectele și interzice construirea de imobile pe acestea, în zonele urbane. Având în vedere toate cele menționate mai sus, adresăm rugămintea conducerii Primăriei Craiova şi tuturor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova, indiferent de culoarea politică, să ne sprijiniți în demersul nostru ca acest teren – situat pe A. I. Cuza nr. 17A și care deserveşte zonă importantă din centrul oraşului – să fie achiziționat de Primăria Craiova și să rămână cu destinația de parc – spații verzi”, se spune într-o scrisoare adresată primăriței orașului și consilierilor locali.

Consilierii locali vor decide

Azi, în ședința de consiliu, consilierii locali vor decide dacă cei 500 de mp vor fi achiziționați de către primărie. Costul terenului urmând să fie stabilit de către un evaluator.