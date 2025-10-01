Primăria Craiova caută constructor pentru sera tropicală din Grădina Botanică

Primăria Craiova caută constructor pentru sera din Grădina Botanică. Administraţia locală craioveană a scos la licitație contractul pentru execuția serei tropicale. Costurile sunt estimate la 8.026.271 lei, fără TVA. Trebuie spus că iniţial costurile, în faza SF, au fost stabilite la suma de 5.815.224,53 lei. În urma elaborării proiectului tehnic, costurile s-au modificat, ajungând la 8.785.825,20 de lei, fără TVA. Preţul a crescut din cauză că, ISU a solicitat ca sub această seră să se construiască şi un adăpost antiatomic.

Încă din anul 2024, autoritățile locale își propuseseră să construiască o seră tropicale, în Bănie. Grădina Botanică este locația aleasă pentru noua investiție și nu va avea nicio legătură cu sera care deja este construită acolo. S-a realizat un SF , s-a făcut un proiect, s-a dat certificat de urbanism şi urma să se găsască un constructor. Viitoarea seră se va amplasa pe fostul teren de sport situat în Gradina Botanică care la momentul de față este dezafectat. “Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unui clădiri cu scopul de a a aduce un plus de valoare parcului public existent din punct de vedere al calității și valorii elementelor de floră, în vederea facilita si creării spațiilor propice relaxării pentru vizitatorii Grădinii Botanice ”Alexandru Buia„ din Craiova.

La momentul prezentării inițiale a acestui proiect, primarul Craiovei spunea:



”Ceea ce vedeți în acest SF este proiectul unei sere tropicale și nu este sera care aparține Universității din Craiova și care este deja construită. Aceasta se va construi pe un teren care la ora actuală este asfaltat, în partea dinspre blocuri. Urmează să fie acoperit de această seră tropicală, unde, înăuntru, va putea exista o cafenea. Va fi, de asemenea, un nou loc de promenadă pentru craioveni”, spunea primarul Lia Olguța Vasilescu.



Aici vor fi aduse plante din toate colțurile lumii, cel puți așa se spune în proiect, din Asia și Australia, din America Centrală și de Sud, dar și din Africa.



„Sunt propuse în total 46 de specii de plante, clasificate în funcție de etajele de vegetație și de forma de creștere a plantelor, după cum urmează: palmieri (peste 2-3 m înălțime), palmieri/arbuști (1-2 m înălțime), liane (cu lungime variabilă – 1-3 m), palmieri și plante perene de talie mică (sub 1 m înălțime) precum și coperitori de sol (sub 0,5 m înălțime)”, se mai spune în proiect.



Firmele interesate sunt aşteptate să depună oferte până la data de 23.10.2025.