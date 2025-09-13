Ce mesaj are directoarea unei școli din Craiova pentru părinții care încearcă să-și înscrie copiii la această școală. Diana Brătucu, directoarea școlii „Traian” din Craiova spune într-o postare pe pagina sa de Facebook:

„Pentru toți părinții care intenționează să facă tot felul de artificii de a-și „muta” domiciliul în circumscripția Școlii ”Traian” pentru a-și înscrie copiii aici, acestea sunt spațiile de care dispunem: clase de 32 mp în care vor învăța copiii dvs, dintre care 6 sunt situate la capete de hol, cu trecere una din cealaltă, într-o școală cu clădiri din 1908!!! Ca să fie clar, mai ales pentru părinții și copiii sensibili, și să nu mai aud de sesizări, vaiete, plângeri pe blogurile de mămici, tatici, bunici…

Sunt școli în tot orașul, mult mai mari, mai frumoase, mai apropiate de fiecare domiciliu. Suntem niște profesori obișnuiți, nu deținem niște metode secrete, nu facem magie, ci lucrăm cu materialul clientului.

Dacă va continua fenomenul „mutațiilor” – an de an (2 treimi sunt în această situație!!!), în curând va rămâne o școală doar cu copii … Noi, cei care muncim în ea, nu vom mai avea loc. Ieri tocmai am desființat cancelaria – una deja prea mare pentru cei 73 de profesori – exact de 33,87 mp…

Pentru părinții care cred că noi îi înscriem pe toți ca să părem „căutată” (…chiar suntem și nu ne dorim), legea ne obligă să o facem. De altfel, am făcut tot ceea ce puteam face legal: am reconfigurat circumscripția, am solicitat și s-a realizat verificarea domiciliului/reședinței. Deci nu este vina noastră că părinții și cei care „îi iau în spațiu” declară că respectă legea.

Nu e nici vina autorităților că nu asigură spațiu pentru copiii din circumscripție. Pentru că ei nu există, de fapt!!!

Ca să lămurim și aceste aspecte!

Aaaaa, și Primăria pune la dispoziție autobuze școlare pentru 230 de copii (…care, bănuiesc, locuiesc la bunici după școală – că părinții sunt în circumscripție), atenție, nu doar pentru ei, ci pentru toată această parte a orașului în care circulația este paralizată dimineața și la prânz – cu cca 200 de mașini care opresc câte 1-2 minute pe cele 3 străzi alăturate – cei care trec pe aici în prima săptămână de școala, când nu circulă autobuzele, știu ce spun”.