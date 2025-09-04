21.7 C
Craiova
joi, 4 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBani & AfaceriPublireportaj„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“

De Publicitate

DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Numele proiectului de investiție „Digitalizarea activitatii societatii NEFATEC SRL prin achizitii de active corporale si necorporale”

Numele beneficiarului: SC NEFATEC SRL, cod de identificare fiscală 27382638, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1026/2010, cu sediul în Judeţ Dolj, Sat Carcea, Str. Plaiului 9 

Cod proiect: 4035

Obiectivul general al proiectului este creșterea competivității pe piață a societății

NEFATEC SRL, prin adopatarea tehnologiilor digitale

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Îndeplinirea la finalul implementării proiectului a 7 criterii de intensitate digitale, conform indicelui economiei și societății digitale (DESI).
  2. Instruirea a 1 angajat care va utiliza echipamentele TIC și a unei persoane responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii
  3. Creșterea productivității muncii în anul 3 de durabilitate cu 20% față de anul 2022

Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală: 162694.30

Valoarea finanțării nerambursabile: 113460.08 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 07/03/2025-31/12/2025

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA