„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată“

DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE

Numele proiectului de investiție „Digitalizarea activitatii societatii NEFATEC SRL prin achizitii de active corporale si necorporale”

Numele beneficiarului: SC NEFATEC SRL, cod de identificare fiscală 27382638, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/1026/2010, cu sediul în Judeţ Dolj, Sat Carcea, Str. Plaiului 9

Cod proiect: 4035

Obiectivul general al proiectului este creșterea competivității pe piață a societății

NEFATEC SRL, prin adopatarea tehnologiilor digitale

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Îndeplinirea la finalul implementării proiectului a 7 criterii de intensitate digitale, conform indicelui economiei și societății digitale (DESI). Instruirea a 1 angajat care va utiliza echipamentele TIC și a unei persoane responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii Creșterea productivității muncii în anul 3 de durabilitate cu 20% față de anul 2022

Valoarea totală a proiectului a proiectului, inclusiv finanțarea:

Valoarea totală: 162694.30

Valoarea finanțării nerambursabile: 113460.08 lei

Data începerii și finalizării proiectului: 07/03/2025-31/12/2025