Concert a cappella „Flăcări și roți” la Filarmonica Oltenia

Astăzi, ora 19:00, sala Filarmonica Oltenia va găzdui concertul a cappella „Flăcări și roți”, susținut de Corala Academică a instituției, sub conducerea dirijorului Mihail Ștefănescu.

Programul reunește lucrări reprezentative ale compozitorilor români care au definit genul coral în secolul XX, precum Gheorghe Cucu, Sabin Drăgoi, Mihail Jora, Marțian Negrea și Corneliu Cezar. Fiecare piesă reflectă diversitatea limbajului componistic, influențele folclorice și explorarea unor resurse armonice și expresive moderne.

Interpretare a cappella – voce pură, emoție autentică

Prin interpretarea a cappella, corul evidențiază:

Omogenitatea vocilor,

Echilibrul timbral,

Coerența frazării.

Sub bagheta dirijorului Mihail Ștefănescu, fiecare lucrare devine un spațiu sonor construit exclusiv prin voce, cu atenție la dinamica interioară și tensiunea artistică.

Corala Academică – tradiție și excelență

Ansamblul se remarcă prin:

Disciplina interpretativă,

Coeziunea ansamblului,

Promovarea repertoriului coral românesc autentic.

Concertul „Flăcări și roți” este o metaforă a energiei creatoare și a continuității, un dialog între tradiție, memorie culturală și prezent, și face parte din Abonamentul Melomanului.

