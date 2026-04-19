Ce este bine să faci de duminica Tomii, prima duminică după Paşte

Duminica Tomii, prima duminică după Paște, este una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. Această sărbătoare marchează sfârșitul Săptămânii Luminate și este dedicată credinței, pomenirii morților și respectării unor tradiții vechi.

Prima duminică de după Paște, cunoscută drept Duminica Tomii, aduce în prim-plan atât slujbe speciale, cât și o serie de tradiții vechi, păstrate cu sfințenie din generație în generație. În această zi, credincioșii sfințesc ouă roșii și colaci, împart pomană și își amintesc de cei trecuți în neființă.

Ce reprezintă Duminica Tomii

Duminica Tomii marchează, de fapt, încheierea Săptămânii Luminate și ocupă un loc important în calendarul ortodox. Sărbătoarea poartă numele apostolului Toma, cunoscut și ca „Toma Necredinciosul”, cel care a avut nevoie de o dovadă concretă pentru a crede în Învierea lui Iisus Hristos. Potrivit relatărilor biblice, Mântuitorul i S-a arătat și l-a îndemnat să-I atingă rănile, moment în care Toma a mărturisit fără ezitare credința sa. Din acest episod își trage numele și semnificația această duminică, văzută ca o lecție despre credință și depășirea îndoielii.

În tradiția creștină, ziua este considerată un prilej de întărire spirituală, o continuare a bucuriei Învierii și o reamintire a faptului că lumina credinței învinge neîncrederea. Deși este a doua duminică după Paște, Duminica Tomii are o încărcătură aparte, fiind dedicată reflecției și liniștii sufletești.

Ce este bine să faci în Duminica Tomii

Credincioșii participă la slujbele oficiate în biserici, unde se săvârșesc Utrenia și Sfânta Liturghie. Atmosfera este una de reculegere și bucurie, iar ziua este păstrată ca timp de odihnă spirituală. În această duminică nu se muncește, nu se fac treburi casnice importante și sunt evitate conflictele sau vorbele aspre. Tradiția spune că este bine ca oamenii să petreacă ziua în liniște, aproape de familie și de biserică.

Un obicei răspândit este aducerea la biserică a ouălor roșii și a colacilor, care sunt sfințite de preot. După slujbă, în unele zone, credincioșii așază aceste daruri în coșuri împodobite și le lasă să plutească pe ape curgătoare, însoțite de lumânări aprinse. Gestul are o puternică semnificație simbolică, fiind considerat un mod de a trimite ofrandele către sufletele celor plecați.

