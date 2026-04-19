Când este Înălțarea Domnului în 2026. Care sunt cele mai cunoscute superstiții

Înălțarea Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, marcând momentul în care Iisus Hristos Se înalță la cer, la 40 de zile după Înviere, în prezența ucenicilor Săi. Evenimentul este descris în Sfânta Scriptură ca o despărțire vizibilă de apostoli, dar nu una definitivă, ci o trecere spre o altă formă de prezență, una spirituală, continuă, scrie crestinortodox.ro.

Dincolo de imaginea propriu-zisă a înălțării, această zi are o încărcătură teologică profundă. În tradiția creștină, momentul simbolizează faptul că natura umană, asumată de Hristos, este ridicată la slava dumnezeiască. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar despre Hristos, ci despre condiția umană în ansamblu. Ideea e simplă: omul nu este limitat la existența pământească, ci este chemat la ceva mai înalt.

În același timp, Înălțarea Domnului nu semnifică absență, ci o altă formă de apropiere. Tradiția afirmă că Hristos rămâne prezent în lume prin Duhul Sfânt și în viața fiecărui credincios. În România, Înălțarea Domnului este și Ziua Eroilor, dedicată celor care și-au dat viața pentru credință și pentru țară.

Când este Înălțarea Domnului

În anul 2026, Înălțarea Domnului este sărbătorită pe 21 mai (joi). Data nu este fixă în calendar. Sărbătoarea este stabilită în fiecare an la 40 de zile după Paște, motiv pentru care variază de la un an la altul, fiind însă întotdeauna celebrată într-o zi de joi.

În anul 2026, data de 21 mai are o semnificație deosebită, fiindcă se suprapun trei momente importante:

Înălțarea Domnului

Ziua Eroilor

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena.

Superstiții de Înălțare

În tradiția populară, Înălțarea Domnului, cunoscută și ca Ispas, este însoțită de numeroase superstiții. Se spune că în această zi nu este bine să se muncească, deoarece cei care încalcă această regulă pot avea parte de necazuri, boli sau pagube pe parcursul anului. De asemenea, spălatul rufelor ar trebui evitat, fiind considerat un gest care tulbură liniștea sufletelor ce se înalță la cer.

Un alt aspect important ține de comportament: certurile, vorbele urâte sau conflictele sunt privite ca aducătoare de ghinion și dezechilibru. Ziua este asociată cu liniștea și pacea, iar orice abatere de la aceste stări este considerată nefavorabilă. Tot în această zi, nu se oferă nimic cu împrumut, deoarece există credința că astfel se pierde norocul sau sporul casei. În același registru, nu este recomandat nici să se taie părul sau unghiile, existând convingerea că aceste gesturi pot avea urmări simbolice negative legate de integritatea trupului.

Superstițiile mai spun că, dacă plouă de Ispas, anul va fi unul bogat, cu recolte bune, în timp ce lipsa ploii poate fi interpretată ca un semn de secetă și lipsuri.

