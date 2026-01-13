Evenimentele săptămânii la Opera Română Craiova

Opera Română Craiova propune publicului, în această săptămână, două evenimente reprezentative pentru începutul anului 2026: un concert special dedicat Zilei Culturii Naționale și opereta „Liliacul”, una dintre cele mai îndrăgite creații din repertoriul liric universal.

Primul eveniment al anului este concertul „Bijuterii corale în creația românească”, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale, care va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 19.30, pe scena Filarmonicii Oltenia. Programul concertului cuprinde o selecție de lucrări semnate de compozitori români, incluzând creații de inspirație folclorică, piese pe versurile lui Mihai Eminescu, precum și un fragment coral din opereta „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu.

Concertul va fi susținut de Corul Operei Române Craiova, sub conducerea maestrului Florian George Zamfir, cu acompaniament la pian realizat de Maria Cristiana Stan, iar prezentarea evenimentului va fi asigurată de Ivona Stănculeasa.

O operetă emblematică, la început de an

Al doilea eveniment al săptămânii este opereta „Liliacul” de Johann Strauss (fiul), una dintre cele mai așteptate reprezentații ale acestei perioade. Spectacolul va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 2026, de la ora 19.00, pe scena Cercului Militar, aducând în fața publicului o poveste plină de umor, energie și unele dintre cele mai iubite pagini muzicale ale genului.

Alături de Orchestra, Corul și Baletul Operei Române Craiova, sub conducerea muzicală a maestrului Dumitru Cârciumaru, publicul îi va putea urmări în rolurile principale pe soliștii: Renata Vari (Rosalinde), Mihai Irimia (Gabriel von Eisenstein), Petrișor Efrem (Alfred), Mariana Bulicanu (Adele), Ada Apan (Prințul Orlofsky), Ioan Cherata (Dr. Falke) și Ioan Toma (Frank).

În rolul gardianului Frosch, actorul craiovean Daniel Cornescu va completa atmosfera plină de haz, alături de artiștii Gabriel Marciu (Dr. Blind), Cristian Fofucă (Iwan) și Corina Vlada (Ida).

Tot în luna ianuarie, Opera Română Craiova va mai prezenta pe scena Cercului Militar alte două spectacole: musicalul pentru copii „Micuța Dorothy” de Marius Țeicu (sâmbătă, 24 ianuarie, ora 17.00) și spectacolul de dans „It’s Showtime” (sâmbătă, 31 ianuarie, ora 19.00).

