Bărbat reţinut după ce s-a urcat pe capota unei maşini aflate în trafic cu un cuţit în mână

O femeie aflată la volanul mașinii sale a fost blocată în trafic, în municipiul Roman, de un bărbat, care s-a urcat pe cupola autoturismului ei. Acesta i-a ameninţat cu cuţitul pe ceilalți participanți la trafic.

Sesizarea la 112 a fost făcută de victima în vârstă de 39 de ani, iar la fața locului au venit mai multe echipaje de poliție.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie conducea un autoturism, pe strada Gloriei, un bărbat în vârstă de 42 de ani i-ar fi blocat calea cu autoturismul personal, ulterior s-ar fi urcat pe cupola autoturismului femeii, provocând distrugeri autoturismului. Ulterior, bărbatul, având asupra sa un cuțit și o sticlă cu o substanță posibil inflamatoare, ar fi adresat injurii și amenințări celorlalți participanți la trafic“, a transmis IPJ Neamț.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

Citeşte şi: Un liceu trebuie să plătească daune morale de 20.000 € unui elev bătut de un coleg