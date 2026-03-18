Bărbat reţinut după ce s-a urcat pe capota unei maşini aflate în trafic cu un cuţit în mână

De Daniela Moise

O femeie aflată la volanul mașinii sale a fost blocată în trafic, în municipiul Roman, de un bărbat, care s-a urcat pe cupola autoturismului ei. Acesta i-a ameninţat cu cuţitul pe ceilalți participanți la trafic.

Sesizarea la 112 a fost făcută de victima în vârstă de 39 de ani, iar la fața locului au venit mai multe echipaje de poliție.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce o femeie conducea un autoturism, pe strada Gloriei, un bărbat în vârstă de 42 de ani i-ar fi blocat calea cu autoturismul personal, ulterior s-ar fi urcat pe cupola autoturismului femeii, provocând distrugeri autoturismului. Ulterior, bărbatul, având asupra sa un cuțit și o sticlă cu o substanță posibil inflamatoare, ar fi adresat injurii și amenințări celorlalți participanți la trafic“, a transmis IPJ Neamț.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Este cercetat pentru distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

