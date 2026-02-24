(VIDEO) Maia Sandu, mesaj pentru Ucraina după patru ani de război: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate fermă cu Kievul, la patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Ea a subliniat că Ucraina „merită o pace dreaptă” și mulțumind poporului ucrainean pentru că „a ținut Rusia departe” de Republica Moldova și a protejat Europa. Declarația a fost publicată pe rețelele sociale și însoțită de un mesaj video, în timp ce o delegație de deputați moldoveni participă la Kiev la ceremoniile organizate pentru comemorarea a patru ani de război.

For four long years, Ukraine has defended not only its own freedom, but peace beyond its borders.



Thank you for keeping Russia away from our country — and for protecting Europe.



We stand with you — today and every day. pic.twitter.com/kMHuBEZXVN — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2026

„În zorii unei zile care a schimbat istoria, Ucraina a ales să reziste. Şi a rămas în picioare. Dârzenia poporului ucrainean este o lumină pentru întreaga lume liberă. Ne înclinăm în faţa memoriei celor care şi-au pierdut viaţa în cei patru ani de război. Împărtăşim durerea celor care au pierdut pe cineva drag. Purtăm în amintire suferinţa celor care au fost răniţi sau au fugit din calea armelor. Nu uităm chinul prizonierilor de război, torturaţi şi umiliţi în captivitate”, se arată în mesajul şefei statului postat pe Facebook, împreună cu un set de imagini ce arată urmările şi suferinţa provocată ucrainenilor de războiul de agresiune al Rusiei.

„Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea şi libertatea noastră şi a întregii Europe”, adaugă şefa statului moldovean. „Ucraina merită o pace dreaptă. Iar noi vom sprijini Ucraina cu solidaritate neştirbită”, promite Maia Sandu. „Timp de patru ani lungi, Ucraina a apărat nu numai propria libertate, ci şi pacea dincolo de graniţele sale. Vă mulţumim că aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi că aţi protejat Europa. Vă suntem alături – astăzi şi în fiecare zi”, a transmis Maia Sandu şi într-un mesaj video postat pe X, în limba engleză.

