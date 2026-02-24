Tentativă de ucidere a președintelui sârb Aleksandar Vucic. Poliția din Serbia a arestat doi suspecți

Poliția din Serbia a arestat doi suspecți în cazul tentativei de ucidere a președintelui Aleksandar Vučić. Cei doi sunt anchetați în legătură cu planificarea atacului. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, toate detaliile privind circumstanțele cazului. Ancheta este în desfășurare

„Oficialii din Ministerul Afacerilor Interne i-au reținut pe <…> D. R. (născut în 1975) și M. R. (născut în 1983) <…> sub suspiciunea că ar fi conceput un plan prin care voiau să răstoarne ordinea consitituțională și să răstoarne autoritățile statului, cumpărând arme cu care voiau să îl omoare pe președintele Vucic și pe soția și copiii acestuia și să atace angajați ai ministerului de Afaceri Interne“, spune Ministerul de Afaceri Interne din Serbia într-un comunicat de presă. Cei doi suspecți au fost reținuți, iar cazul va ajunge pe masa Procurorului General, informează TASS.

Vucic a fost ținta mai multor tentative de asasinat

O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.

Două persoane au fost arestate în Serbia fiind suspectate că au complotat pentru uciderea președintelui sârb Aleksandar Vučić, potrivit ANSA. De asemenea, ar fi fost vizate rudele președintelui, a transmis Ministerul de Interne. În plus, cei arestați sunt suspectați că au încercat să răstoarne actuala administrație.

Citeşte şi: Trump menține, deocamdată, tarifele la 10% pentru UE și Marea Britanie