Trump menține, deocamdată, tarifele la 10% pentru UE și Marea Britanie

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să scutească, deocamdată, Uniunea Europeană și Marea Britanie de majorări suplimentare ale tarifelor vamale. Tarifele vamale pentru exporturile către Statele Unite vor rămâne, deocamdată, la 10% în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu POLITICO şi Reuters.

Statele Unite au impus marţi o nouă taxă vamală de 10% pentru toate mărfurile care nu sunt acoperite de scutiri, a declarat Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA (CPB). Aceasta este rata anunţată iniţial de preşedintele Donald Trump vineri, în loc de 15%, aşa cum promisese că o creşte o zi mai târziu.

Reacţionând la decizia Curţii Supreme a SUA, care a respins tarifele pe care le-a considerat ilegale pe motiv de urgenţă, Trump a anunţat iniţial un nou tarif global temporar de 10%. Sâmbătă, el a declarat că îl va majora la 15%.

Decizia lui Trump de a nu-şi duce la îndeplinire ameninţarea înseamnă continuitate pentru companiile britanice. Exporturile britanice erau deja supuse unor taxe vamale de 10%, plus tarifele dn cadrul naţiunii celei mai favorizate (MFN).

De asemenea, se aplică un nivel similar de tarife pentru exporturile din Uniunea Europeană. Produsele provenite din UE erau anterior supuse unei taxe de 15%, sau ratei MFN, în funcţie de care era mai mare.

Parlamentul European a îngheţat luni ratificarea acordului comercial al UE cu SUA

Însă într-o notificare descrisă ca având scopul de a „oferi îndrumări cu privire la Proclamaţia prezidenţială din 20 februarie 2026”, CBP a declarat că, în afară de produsele care fac obiectul scutirilor, importurile „vor fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Parlamentul European a îngheţat luni ratificarea acordului comercial al UE cu SUA, pe fondul îngrijorărilor că ultima serie de tarife impuse de Trump încalcă termenii acordului transatlantic încheiat vara trecută.