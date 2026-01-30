Doi adolescenți care au înjunghiat un taximetrist pentru că nu au avut bani să plătească cursa, arestați preventiv

Doi din cei trei adolescenți care au înjunghiat un taximetrist pentru că nu aveau bani să achite cursa au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, pentru tentativă de omor. După atac, s-au făcut nevăzuţi, dar au fost găsiți, iar poliţiştii au descoperit că fugiseră dintr-un centru din plasament.

„Astăzi, 29 ianuarie 2026, tinerii, de 15 și 16 ani, au fost prezentați de către procurorul de caz judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș, cu propunere legală. Pe numele celor doi au fost emise mandate de arestare preventivă, pentru 30 de zile”, a transmis IPJ Mureș.

Dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor.

L-au înjunghiat pe șofer pentru că i-a dat jos din taxi

Incidentul a avut loc miercuri. Poliția a fost sesizată. la 112. de un bărbat de 54 de ani, că, în timp ce desfășura activități de transport persoane în regim de taxi, ar fi fost agresat.

Cei trei băieţi de 13, 15 şi 16 ani s-au urcat într-un taxi în Târgu Mureş şi i-au cerut şoferului să îi ducă până într-o localitate aflată la 10 km distanţă. Pe drum, au recunoscut că nu au bani să plătească cursa, astfel că şoferul i-a dat jos, în câmp. Atunci, unul dintre copii s-a năpustit asupra lui cu un cuţit. L-a înjunghiat în faţă, sub nas. Bărbatul a reuşit să sune la 112 şi a fost dus de urgenţă la spital. A scăpat ca prin minune.

Au fugit imediat după atac

Băieții au fugit imediat după atac, însă au fost depistați în scurt timp de polițiști. Aceștia au aflat că agresorii fugiseră cu o seară înainte din plasament. Nimeni nu le-a observat dispariţia.

„Au părăsit fără permisiune incinta caselor de tip familial, era sub măsură de protecţie, beneficiari ai sistemului. În cadrul nostru vom face nişte cercetări la nivelul casei ca să vedem care au fost condiţiile“, a transmis DGASPC Mureș.

Citeşte şi: George Simion: AUR a strâns semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan