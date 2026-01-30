George Simion: AUR a strâns semnăturile pentru inițierea procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, a declarat joi că Nicușor Dan nu este potrivit pentru funcția de președinte și că partidul său a strâns semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare.

Simion spune că șeful statului „nu are profilul necesar pentru funcția de președinte” și acuză o „ruptură evidentă” între acesta, societate și atribuțiile sale.

„Nu e o fire sociabilă, nu e potrivit pentru această funcție. Singura cale este ca românii să-i spună să plece pentru că el nu va reprezenta interesele României.”, a declarat George Simion, într-un interviu pentru Gândul.

„El probabil se gândea că dacă va ajunge președinte o să rezolve problema cu clădirile din București, cred că asta a fost miza lui.

Noi avem semnăturile necesare pentru suspendarea lui, adică AUR a făcut toate demersurile în aceste luni ca să încercăm asta. O să facem în continuare acest lucru. Repet, ori iese PSD-ul, ori se întâmplă ceva la nivel mondial, apoi o să meargă lucrurile de la sine”, a transmis liderul AUR.

