O femeie a căzut într-o groapă adâncă de trei metri, de la lucrările la canalizare făcute pe o stradă

De Daniela Moise

O femeie a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o groapă adâncă de trei metri, săpată pe o stradă din municipiul Alba Iulia.

Pompierii de la ISU Alba,au fost chemaţi să intervină, joi seară, după ce o persoană a căzut într-o groapă unde se făceau lucrări la canalizare, în municipiul Alba Iulia.

Victima – o femeie de aproximativ 60 de ani – a fost scoasă în siguranţă din groapa adâncă de aproximativ 3 metri de către pompierii militari, fiind predată echipajului medical sosit a locul evenimentului.

La intervenţie au participat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o descarcerare şi o ambulanţă SAJ.

