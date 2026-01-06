Opozanta venezueleană María Corina Machado anunţă că vrea să se întoarcă în Venezuela ”cât mai repede”

María Corina Machado, şefa opoziţiei venezuelene, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, anunţă că intenţionează să se întoarcă ”cât mai repede posibil” în Venezuela, după răpirea preşedintelui venezuelean Nicoals Maduro într-o operaţiune militară americană, relatează AFP.

”Prevăd să mă întorc în Venezuela cât mai repede posibil”, a declarat ea într-un interviu acordat luni postului american Fox News. Ea a declarat că nu a vorbit cu preşedintele american Donald Trump de la răpirea, sâmbătă, a lui Maduro.

María Corina Machado nu a dezvăluit unde se află. Ea a criticat-o dur pe Delcy Rodriguez, învestită luni în funcţia de preşedintă interimară a Venezuelei, acuzând-o de faptul că este ”una dintre principalii arhitecţi ai torturii” de care este acuzat Guvernul Maduro.

”Vom face din Venezuela centrul energetic al Americilor“

María Corina Machado a declarat că vrea să facă din Venezuela – care deţine cele mai importante zăcăminte de petrol din lume – ”centrul energetic” al Americilor.

”Vom face din Venezuela centrul energetic al Americilor, vom aduce statul de drept, vom deschide pieţele, vom avea nevoie de securitate pentru investiţii străine”, a declarat ea – în pofida faptului că preşedintele american Donald Trump nu o susţine să preia conducerea Venezuelei.

Caracasul dispune de cele mai mari zăcăminte de petrol din lume – estimate la peste 303 miliarde de barili -, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEP), urmată de Arabia Saudită şi Iran.

În prezent, producţia venezueleană de petro, este slabă, de aproximativ un milion de barili pe zi. Locatarul Casei Albe a scos-o sâmbătă pe María Corina Machado din ”cărţi” la şefia ţării, în locul lui Nicolás Maduro.

Ea ”nu (se bucură) nici de susţinere şi nici de respect în ţara ei”, declara miliardarul republican.

