Craiova: Lansări de carte la „Aman“

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește duminică, ora 13.00, o serie de lansări de carte apărute recent la Editura Pavcon, București.

Cu această ocazie vor lansa volume și doi autori craioveni:

Aurel Cărășel (romanul „Insula dragonilor de diamant”),

Dodo Niță, (volumul memorialistic: „Oameni pe care i-am cunoscut”).

Aurel Cărășel

S-a născut la Craiova și a absolvit Facultatea de Filologie din Craiova și Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, București. Și-a făcut debutul în SF în 1981, la Știință și Tehnologie, cu povestea „Stellar Fata Morgana”.

Volume publicate:

„Vânătoare de noapte” (Ed. Eagle, 2010; Bucureşti; cu numele autorului),

„OZN – Trecut, prezent, viitor” – în colaborare cu Dan N. Mihăilescu (Ed. Karmat Press, 1995; București );

„Războinicii curcubeului” (Ed. Aius, 1996; Craiova);

„Mic dicționar al autorilor SF” (Ed. Vlad & Vlad, 1996; Craiova);

„La sfârșitul spațiuluiʺ (Ed. Nemira, 1997; București);

„Mitologii Selenare” (Ed. Genessa, 1997; Craiova);

„Psihopedagogia activităților extracurriculare – Școala de weekend” (Ed. Arves, 2007; Craiova;

în colaborare cu Viorel Lazăr); „Dumnezeu de dincolo de burta Universului” (Ed. Nemira, 2011; Bucureşti);

„Povești de pe Muntele Golia” (Ed. Virtual Eagle, ebook, 2013);

„Scurtă istorie a Viitorul aristotelic” (Ed. Pavcon, 2016, București);

„Marginea curcubeuluiʺ (Ed. Pavcon, 2018, București) etc.

În perioada 1984-1989 a obținut 15 premii la nivel național și regional concursuri. După 1989, a câștigat alte 8 premii literare, printre care am putea aminti: în 1992, premiul I, secțiunea SF, și premiul III, secțiunea fantastică, concurs de proză SF Nemira; Premiul AntaresFest, 2022, Premiul Special COLIN, 2023.

Dodo Niță

Dodo Niță este un critic de benzi desenate. Este președintele Asociației Bedefililor din România și cel mai important critic, respectiv istoric român din domeniul benzilor desenate. A semnat, singur sau în colaborare, nouă cărți despre benzi desenate, printre care monografiile de autor Livia Rusz, Puiu Manu, Burschi, Sandu Florea. Unele cărți și studii ale sale au fost traduse în franceză și maghiară.

Dodo Niță a organizat an de an Salonul Internațional de Bandă Desenată de la Constanța, precum și alte saloane și expoziții de benzi desenate atât în România cât și în Franța, Belgia, Portugalia, Italia, Luxemburg, Ungaria etc. Pentru activitatea sa de promovare a francofoniei în România (și) prin intermediul benzilor desenate a primit titlul de Cavaler al Ordinului Les Palmes Académiques, decernat de prim-ministrul Franței în 2001, precum și titlul de Cavaler al Ordinului Léopold al II-lea, decernat de Ministrul Afacerilor Externe din Belgia, în 2006. În 2023 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”.

