CCR finalizează motivarea pe pensiile speciale. Legea ajunge la Nicușor Dan pentru promulgare

Curtea Constituțională a României pregătește motivarea deciziei privind legea de modificare a pensiilor speciale, documentul urmând să fie transmis joi, 26 februarie, către Monitorul Oficial și către președintele României, Nicușor Dan, pentru promulgare.

Potrivit surselor citate de Știrile ProTV, motivarea judecătorilor constituționali ar urma să fie finalizată în cursul zilei, ceea ce va permite intrarea rapidă în procedura finală legislativă.

Legea pensiilor speciale, legată direct de banii europeni

Momentul este unul crucial pentru România, deoarece reforma pensiilor speciale reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De îndeplinirea acestui obiectiv depinde deblocarea unei tranșe de aproximativ 231 de milioane de euro din fondurile europene.

În aceeași zi, premierul Ilie Bolojan are programată o întâlnire la Bruxelles cu președinta Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, unde discuțiile vor viza inclusiv stadiul reformelor asumate de România.

Discuții la Bruxelles despre PNRR și finanțarea viitoare

Potrivit premierului, agenda întâlnirilor include:

programele europene dedicate regiunilor aflate la granița estică a Uniunii Europene;

cadrul financiar multianual al UE;

gradul de absorbție a fondurilor europene prin PNRR.

Autoritățile române încearcă să demonstreze că reforma pensiilor speciale a fost implementată, chiar dacă termenul-limită stabilit anterior – 28 noiembrie – a fost depășit.

România așteaptă verdictul Comisiei Europene

Guvernul speră să primească, în prima jumătate a lunii martie, un răspuns oficial privind reevaluarea jalonului referitor la pensiile speciale.

După promulgarea legii, documentele vor fi încărcate în sistemele europene pentru a susține în dialogul cu Bruxelles-ul că reforma a fost realizată și că fondurile pot fi deblocate.

