(VIDEO) Doi tineri reținuți pentru conducere cu mașina neînmatriculată și blocarea circulației în Craiova

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Ieri, polițiștii din cadrul Secției 5 Craiova au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 21 și 26 de ani, din comuna Drăgotești și municipiu, suspectați de:

  • punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat,
  • împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice,
  • complicitate la punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Incidentul: urmărire pe mai multe străzi

În noaptea de 2 spre 3 martie, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism pe strada Constantin Brâncoveanu. Șoferul nu s-a conformat. A urmat o urmărire pe mai multe străzi din municipiu.

Autoturismul a fost găsit ulterior oprit pe DN 65 F, blocând traficul, iar conducătorul auto a fugit. Verificările au arătat că plăcuțele de înmatriculare nu erau atribuite niciunui vehicul.

Cercetări și reținere

În urma cercetărilor, cei doi tineri au fost identificați și conduși la audieri. S-a stabilit că tânărul de 26 de ani a furnizat plăcuțele de înmatriculare tânărului de 21 de ani.

Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, cei doi au fost reținuți. Ei au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Astăzi, tânărul de 21 de ani va fi prezentat Parchetului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

