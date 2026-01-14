Accident rutier pe DN 7, în Bujoreni. Două persoane rănite, trafic îngreunat

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că circulația rutieră este afectată pe DN 7, la kilometrul 180, pe raza localității Bujoreni, ca urmare a producerii unui accident rutier.

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea, care au stabilit că în eveniment au fost implicate trei autovehicule.

Două persoane au fost rănite

Potrivit primelor cercetări, accidentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. În urma impactului, două persoane au suferit leziuni și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Recomandări pentru șoferi

Având în vedere traficul îngreunat în zonă, polițiștii recomandă conducătorilor auto:

să circule cu prudență;

să respecte indicațiile polițiștilor rutieri;

să adapteze viteza la condițiile de drum.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Aproape 300 de sancțiuni aplicate în 72 de ore de polițiștii de la Rutieră