10 permise de conducere reținute în ultimele 24 de ore în Mehedinți

Polițiștii mehedințeni au continuat acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, respectarea legislației rutiere și prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise. În total, au fost gestionate 22 de evenimente sesizate prin 112, iar intervențiile au fost operative și eficiente.

Verificări în trafic și depistări

Pe parcursul misiunilor, au fost testați 64 de conducători auto pentru a se stabili eventuale urme de alcool sau substanțe psihoactive. În plus, polițiștii au verificat 215 autovehicule și 267 de persoane prin aplicația e-DAC, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

Drept urmare, au fost aplicate 172 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 51.000 de lei. În contextul siguranței rutiere, 10 șoferi au fost scoși din trafic și li s-a suspendat dreptul de a conduce, iar 8 vehicule au fost oprite și li s-au retras certificatele de înmatriculare până la remedierea defecțiunilor.

Depistat sub influența alcoolului la Șimian

În dimineața zilei de 12 ianuarie, la ora 03:15, polițiștii Secției de Poliție Rurală Șimian au depistat un bărbat de 34 de ani care conducea autoturismul pe strada Margaretelor, după ce consumase alcool. Testul cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 1,05 mg/l alcool în aerul expirat. Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice, iar în cauză s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

