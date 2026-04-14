Un tânăr de 19 ani l-a înjunghiat pe altul de 20 de ani într-un conflict spontan

Un tânăr de 19 ani l-a înjunghiat pe alt tânăr de 20 de ani, în comuna ilfoveană Chiajna. Victima a fost transportată la spital, iar agresorul este în custodia poliţiei.

„La data de 13 aprilie a.c., în jurul orei 18.33, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost sesizaţi prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în comuna Chiajna, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că, aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, luni seară, IPJ Ilfov.

În urma verificărilor, s-a constatat că, în urma unui conflict spontan, un tânăr de 19 ani l-ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor înţepător pe un alt tânăr de 20 de ani.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale persoanei vătămate, fiind ulterior transportată la spital.

Tânărul bănuit de comiterea faptei se află în acest moment în custodia poliţiştilor.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor legale care se impun.

